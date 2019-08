Ocean Viking pikt weer migranten op, nu 350 mensen aan boord

Reddingsschip Ocean Viking heeft opnieuw tientallen migranten van een rubberen boot gehaald voor de kust van Libië. Met de 105 migranten komt het aantal mensen dat sinds vrijdag werd opgepikt op 356. Het schip is uitgerust voor het vervoeren van 200 tot 250 mensen.

De migranten die vandaag uit een rubberboot zijn gehaald, zijn allemaal man, de meesten Soedanees. Onder hen zijn 29 minderjarigen.

De reddingsactie werd bemoeilijk doordat de rubberboot begon te zinken toen de Ocean Viking naderde. De boot voer op dat moment in internationale wateren, op zo'n 75 kilometer van hoofdstad Libië. In dat gebied patrouilleert het schip nu.

'Te weinig schepen'

Het schip van Artsen zonder Grenzen en SOS Méditerranée vaart sinds een week voor de kust van Libië. Critici, zoals de Italiaanse vicepremier Salvini, zeggen dat schepen als de Ocean Viking fungeren als veerdienst voor migranten.

Aan boord van de Ocean Viking werkt de Nederlander Erik Koningsberger. Hij is het niet eens met die kritiek. "Sinds het begin van dit jaar zijn er bijna geen schepen van hulporganisaties geweest, terwijl er wel veel bootjes vertrokken vanuit Libië. Er stierven 843 mensen. Er zijn dus niet genoeg schepen om mensen te redden."

Volgens Koningsberger is de sfeer aan boord goed en de situatie stabiel. "Voor dit aantal mensen is er nog steeds meer dan genoeg ruimte. Het is comfortabel. De partners van Artsen zonder Grenzen geven medische verzorging."

Koningsberger helpt onder meer met het uitdelen van het ontbijt. "Ik vind dat altijd heel prettig om te doen, want dan hebben we direct contact met iedereen. Er zijn kleren voor ze en wc's en douches."

Brandstoftekort

Omdat het schip niet mocht aanleggen in Malta om te tanken en ook niet door Italië wordt toegelaten, dreigt een brandstoftekort. Op dit moment heeft de Ocean Viking voor nog ongeveer een week brandstof aan boord. Waar het schip daarna naartoe kan, is nog onduidelijk.

"Mensen moeten zo snel mogelijk van boord in een plaats waar ze veilig zijn", zegt Koningsberger. "En dat is volledig volgens het internationaal recht. We hebben op dit moment van geen enkel land gehoord dat het migranten accepteert als wij ze komen brengen."