Tijdens vakantie gekochte e-step kan duur uitpakken, waarschuwen verzekeraars

Bestuurders van kleine elektrische voertuigen als stepjes, skateboards en eenwielers riskeren hoge kosten omdat ze onverzekerd op de openbare weg rijden. Bij een ongeluk moeten ze daardoor zelf de schade vergoeden, waarschuwt het Verbond van Verzekeraars.

Omdat de e-steps niet worden gekeurd door de RDW zijn ze in Nederland op de openbare weg verboden. "In het buitenland mag dat allemaal al wel. Dat leidt natuurlijk tot verwarring", zegt Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars.

De verzekeraars komen nu met de waarschuwing omdat de elektrische voertuigen vaak op vakantie in het buitenland worden gekocht.

Schade en boete

"Mocht je met zo'n e-step een aanrijding veroorzaken, dan is dat bij een enkele aansprakelijkheidsverzekering nog gedekt", zegt Van Elferen. "Maar in andere gevallen komt het waarborgfonds kijken. Dat is een gezamenlijk fonds van verzekeraars dat in zo'n geval uitkeert aan het slachtoffer. En die kan de kosten op jou verhalen."

Ook riskeren bestuurders een boete van 380 euro en het voertuig kan in beslag worden genomen.

Deze gebruikers van de elektrische steps en boards zeiden ons eerder dat ze het risico bewust nemen: