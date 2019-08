Onduidelijk waar AZ thuis moet spelen terwijl schade wordt bepaald

Morgen speelt Jong AZ thuis tegen Telstar. Normaal gesproken zijn die thuiswedstrijden in Wijdewormer, op het trainingscomplex van de club. "Alleen risicowedstrijden worden in Alkmaar gehouden, dus dat zou nog kunnen: in Wijdewormer", zegt voetbalcommentator Andy Houtkamp op NPO Radio 1. "Maar het grote AZ, aanstaande donderdag, dat wordt een probleem."

Veel vraagtekens

"Als alternatief zou je nog kunnen denken aan stadions in de buurt. De Arena is de meest voor de hand liggende, maar ja, Ajax speelt dinsdag weer tegen PAOK. Krijgen ze op tijd het station zo gereed dat AZ daar kan spelen en wil men dat wel?", zegt Houtkamp. "Of het ADO-stadion, of het Heerenveenstadion, of een wedstrijd zonder publiek?"

"Er zijn nog zoveel vraagtekens. Ook AZ en directeur Robert Eenhoorn weten het nog niet", gaat Houtkamp verder. "Hij zal vanmiddag zeker contact hebben met de KNVB en UEFA." Hoe beide voetbalbonden de situatie op dit moment inschatten, is nog niet bekend.

Morgen begint de Onderzoeksraad voor Veiligheid een verkennend onderzoek naar de instorting. Aan de hand daarvan wordt besloten of een volledig onderzoek wordt ingesteld door de OVV.

Kamerdebat

AZ speelt vandaag uit tegen RKC Waalwijk. In verband met het ingestorte dak zijn de supportersbussen voor die wedstrijd vanaf een andere locatie vertrokken.

De VVD wil in de Tweede Kamer in debat over het ingestorte dak, meldt NH Nieuws. Kamerlid Daniel Koerhuis wil bespreken hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. "Er hadden tientallen doden kunnen vallen. Ik ben erg geschrokken. Het is een relatief nieuw stadion", zei hij.