Hackers nemen het op tegen stemcomputers (en winnen)

"We kunnen dit soort apparaten alleen veiliger maken als we weten wat er mis mee is", zegt de gerenommeerde computerbeveiliger Matt Blaze. Hij is een van de organisatoren van de voting village, zoals het hackproject officieel heet.

Het belangrijkste is daarbij niet per se dat een probleem met een bepaalde stemcomputer aan het licht komt. "Het gaat er ook om dat we weten op welke punten het stemproces kan mislukken", zegt Blaze.

Stemcomputers brengen namelijk grotere risico's met zich mee dan 'normale' computers. Waar de gemiddelde internetter zich geen zorgen hoeft te maken om een hackaanval van bijvoorbeeld een buitenlandse inlichtingendienst, is het in het stemproces wel degelijk een risico dat een andere overheid zich erin mengt. En dat vereist dus een betere beveiliging.

Geen Amerikaans probleem

Hoewel de aandacht van de hackers in Las Vegas vooral naar Amerikaanse stemcomputers uitgaat, zijn onveilige stemmachines geen Amerikaans probleem.

Ook Nederland kent een roerige geschiedenis met stemcomputers. Sinds 2007 worden ze niet meer gebruikt, nadat hacker Rop Gonggrijp had aangetoond dat de machines niet goed waren beveiligd.