Weer een computerlek, moeten we ons zorgen maken?

Soms lijkt het alsof de digitale wereld permanent in brand staat. Is het niet de chip in je laptop of telefoon die te kraken is, dan kunnen hackers wel inbreken op je wifi-verbinding. Tijdens de Black Hat-conferentie deze week in Las Vegas, een van de meest gerenommeerde beveiligingsconferenties ter wereld, presenteren onderzoekers veel van dit soort beveiligingsproblemen die ze op allerlei plekken hebben gevonden.

Zo kwam er een probleem met WhatsApp voorbij waardoor je berichten kunt vervalsen, auto's die worden gekraakt en zelfs een Boeing-vliegtuig dat mogelijk aan hackers ten prooi valt. Maar moeten we ons om dat soort lekken nou zorgen maken?

Het korte antwoord: nee, niet echt. Dat zegt beveiligingsdeskundige Martijn Grooten bij Black Hat. "Tenzij je de ict'er bent die het op mag lossen." Ook voor bepaalde groepen zijn sommige lekken een risico, zoals mensenrechtenactivisten, journalisten en politici.

Voor de gemiddelde internetter valt het mee. Het risico dat iemand bijvoorbeeld de chip in je computer hackt, is niet zo heel groot. "De kans is groter dat iemand je wachtwoord steelt of je in een phishing-mailtje laat trappen", zegt hacker Sanne Maasakkers van Fox-IT.