Chips in computers en smartphones vatbaar voor ernstige lekken

Spectre werkt op een iets andere manier, en geeft kwaadwillenden toegang tot het geheugen dat door andere computerprogramma's wordt gebruikt. Daardoor zouden wachtwoorden van e-maildiensten, gevoelige documenten en andere privégegevens kunnen worden achterhaald.

Het Spectre-lek heeft niet alleen gevolgen voor laptops en computers, maar ook voor smartphones en tablets. Dat komt doordat ook de chips in die apparaten kwetsbaar zijn voor het lek.

Om misbruik te maken van dit probleem moeten wel meer stappen worden gezet dan bij het Meltdown-lek: misbruik is dus moeilijker. Tegelijkertijd is het lek moeilijker op te lossen: op dit moment is er geen goede, breed werkende oplossing. Wel kunnen computerprogramma's zelf bescherming inbouwen tegen het lek.

"We hebben het verprutst", zegt Paul Kocher, een van de onderzoekers die Spectre heeft ontdekt, tegen The New York Times. "Er is in de computerindustrie het verlangen geweest om chips zo snel mogelijk en zo veilig mogelijk te maken. Spectre toont aan dat deze twee niet samengaan."