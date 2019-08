VN-medewerkers gedood bij bomaanslag in Libië

Bij een aanslag met een autobom in de Libische stad Benghazi zijn drie medewerkers van de Verenigde Naties omgekomen. Zeker acht mensen raakten gewond, onder wie twee VN'ers.

De aanslag vond plaats bij een winkelcentrum, waar het een dag voor het begin van het Offerfeest druk was. Op het moment dat een konvooi van VN-voertuigen langsreed, ging de autobom af. Van twee slachtoffers is de nationaliteit bekendgemaakt. Het gaat om mensen uit Libië en Fiji.

Strijd om Tripoli

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Benghazi is de machtsbasis van generaal Haftar, die twee derde van het land in handen heeft.

In april startte Haftar een offensief om ook de hoofdstad Tripoli in te nemen. Die is nu nog in handen van de door de VN erkende premier Sarraj. Bij de gevechten zijn meer dan duizend mensen om het leven gekomen.