De machtsstrijd in Libië gaat verder: wordt Haftar een nieuwe Kadhafi?

Weer, want het land verkeert sinds de revolutie van 2011 in chaos. De ijzeren greep van de dictator Khadhafi werd na 42 jaar gebroken tijdens de Arabische lente in 2011. De dictator werd gewelddadig om het leven gebracht en juichende tegenstanders sleepten zijn lichaam door de straten van zijn geboortestad Misrata. Euforie in Libië maakte plaats voor instabiliteit en een nieuwe machtsstrijd die tot op vandaag wordt gevoerd.

Haftar was ooit dikke maatjes met de Libische leider, ze werkten samen aan de staatsgreep in 1969 waarmee Kadhafi de macht greep. Haftar werd de opperbevelhebber van het Libische leger in de jaren tachtig, maar raakte uit de gratie toen hij een oorlog tegen buurland Tsjaad verloor. Hij vluchtte via het toenmalige Zaïre en Kenia naar de Verenigde Staten. Daar kreeg hij het staatsburgerschap aangeboden en verbleef hij tot in 2011 de opstand in Libië uitbrak. Haftar gaat dan terug naar zijn thuisland en sluit zich aan bij de rebellen in Benghazi, het centrum van de revolutie op dat moment. Na de dood van Kadhafi in 2011 kreeg Libië te maken met een machtsvacuüm en al snel breekt de chaos in het land uit. In 2014 telt het land drie regeringen en verschillende gebieden staan onder bewind van milities, waaronder terreurbewegingen als IS en al-Qaida.

Een van die regeringen is die van Haftar, die Benghazi controleert. Hij verjaagt succesvol al-Qaida uit het oosten van Libië, maar begint ook een offensief tegen de Internationaal erkende regering. Vijf jaar later heeft Haftar twee derde van het land in handen en bestookt zijn leger nu ook hoofdstad Tripoli.