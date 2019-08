Foto van lachende Trump met El Paso-weesje roept boze reacties op

In een stiekem opgenomen video in het ziekenhuis in El Paso spreekt Trump weer over 'bezoekersaantallen': hij is aan het opscheppen over het aantal mensen dat bij zijn eerdere bezoek aan de stad naar hem kwam kijken, meer dan naar de Democratische presidentskandidaat Beto O'Rourke, die afkomstig is uit El Paso.

Ook het filmpje dat Trump na zijn bezoek aan Dayton en El Paso deelde op zijn eigen Twitterpagina kan rekenen op veel kritiek, zegt De Vries. "Critici noemen het een propagandafilm die hem zelf in het middelpunt stelt. Het had moeten gaan over het troosten van slachtoffers, maar daar zie je weinig van terug en daar zijn mensen teleurgesteld over, ook in zijn conservatieve achterban."

Bekijk hier de video van Trump: