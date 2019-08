Boete voor 'arts' zonder papieren zorginstelling Limburg

Een voormalig medewerkster van zorginstelling Daelzicht in het Limburgse Heel heeft een boete gekregen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan de NOS na berichtgeving van De Limburger. De vrouw werkte drie jaar lang als arts met gehandicapten zonder daarvoor de juiste papieren te hebben.

Na een tip van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar ze had gestudeerd, deed Daelzicht zelf onderzoek. Toen bleek dat ze niet was ingeschreven in het BIG-register is de vrouw op staande voet ontslagen. De papieren die ze bij haar sollicitatie had aangeleverd, bleken vervalst.

Geen misstappen

De zorginstelling deed vervolgens aangifte. Het Openbaar Ministerie heeft besloten om haar niet te vervolgen, maar legt wel een boete op. Het feit dat ze geen medische misstappen heeft begaan tijdens haar werk weegt zwaar bij die afweging. Volgens het OM heeft de vrouw inmiddels wel haar diploma's gehaald. Hoe hoog de boete is die ze krijgt wil justitie niet zeggen.

Daelzicht kwam drie jaar geleden in opspraak vanwege een onderzoek naar vermeende angstcultuur, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. De raad van toezicht van de zorginstelling werd daarop vervangen.