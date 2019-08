Oud-president Kirgizië aangeklaagd wegens corruptie

Na de moeizame arrestatie van oud-president Atambajev heeft justitie in Kirgizië hem vandaag aangeklaagd wegens corruptie en bepaald dat hij vast moet blijven zitten. Gisteren slaagden elitetroepen erin Atambajev op te pakken in zijn woning, nadat een eerste poging, woensdag, dramatisch was mislukt. Daarbij kwam een politieagent om en raakten ruim honderd mensen gewond.

Zo'n duizend aanhangers van de oud-president reageerden gisteravond op diens arrestatie met rellen in de hoofdstad Bisjkek. Ook probeerden ze het parlementsgebouw binnen te dringen. Hierdoor groeide de vrees voor instabiliteit in het strategisch gelegen Centraal-Aziatische land. Kirgizië, een loyale partner van het Kremlin, biedt plaats aan een Russische luchtmachtbasis en aan een grote Canadese goudmijn.

Publieke verontwaardiging

Maar de politie herstelde de orde in Bisjkek. Vandaag was de rust weergekeerd en gingen de winkels weer open. Justitie verdenkt Atambajev, die in 2017 werd opgevolgd door president Jeenbekov, van zelfverrijking, maar ook van het eigenhandig bevrijden van een veroordeelde misdadiger in 2013. De vrijlating leidde tot grote publieke verontwaardiging.

Ter verdediging van de maatregel werd gezegd dat de crimineel zou lijden aan kanker in een terminaal stadium. De man verdween naar Rusland, en zes jaar later lijkt hij nog steeds in leven te zijn. Wat de relatie is tussen de oud-president en de man die hij gratie gaf, is onduidelijk.

Atambajev veegt alle aanklachten van tafel als politiek gemotiveerd. Hij werd vorig jaar door zijn opvolger op een zijspoor gezet en al zijn politieke vrienden moesten hun belangrijke functies opgeven. Vorige maand reisde Atambajev nog naar het Kremlin om de steun te vragen van de Russische president Poetin, maar die heeft zich achter Jeenbekov geschaard.