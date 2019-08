Ruim negentig meldingen van seksueel misbruik bij Jehovah's in België

Bij de Belgische tak van de stichting Reclaimed Voices, die opkomt voor de belangen van slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Jehovah's Getuigen, zijn in een half jaar tijd ruim negentig meldingen binnengekomen. Dat schrijft de krant Le Soir.

Het federaal parket doet in België onderzoek naar seksueel (kinder-)misbruik binnen de geloofsgemeenschap. Eind april werd het Belgische hoofdkantoor van de Jehovah's Getuigen in Kraainem doorzocht. Justitie was onder meer op zoek naar verslagen van interne rechtszaken.

Eigen rechtbanken

De Jehovah's Getuigen hebben een eigen soort rechtbanken, commissies met 'ouderlingen' binnen het geloof. Zij vellen een oordeel over misstappen van leden. De maximale straf is verbanning uit de gemeenschap. Een woordvoerder van de Jehovah's Getuigen in België zegt tegen Le Soir dat de organisatie wil samenwerken met het federaal parket.

In Nederland heeft de geloofsgemeenschap tot nu toe geen medewerking verleend aan politie en justitie. Het Openbaar Ministerie onderzoekt zeker negen aangiftes van seksueel misbruik. De Jehovah's laten wel een groep onderzoekers van de Universiteit Utrecht toe, die bestuderen hoe de organisatie omgaat met misbruik in eigen kring.

Bij Reclaimed Voices in Nederland zijn sinds eind 2017 meer dan 300 meldingen van seksueel misbruik binnengekomen.