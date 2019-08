'Partners militairen thuis lastiggevallen over missie Baltische staten'

Vrouwen en vriendinnen van Nederlandse luchtmachtpiloten zijn telefonisch lastiggevallen terwijl hun partner in 2017 boven de Baltische staten vloog, meldt De Telegraaf. De NAVO-missie in de Baltische staten, de Baltic Air Policing-missie, was bedoeld om het Kremlin ervan te weerhouden opnieuw buitenlands gebied te annexeren, zoals in 2014 met de Krim gebeurde.

Terwijl Nederlandse F-16-piloten het luchtruim boven Estland, Letland en Litouwen bewaakten, belden onbekende Engelssprekenden met een Russisch accent naar hun partners thuis, schrijft de krant. Ze zouden indringende vragen hebben gesteld over wat hun partner deed in het Baltische gebied, wat ze daarvan vonden en of het niet beter zou zijn als ze ermee zouden stoppen en naar huis zouden terugkeren. Hoeveel mensen toen thuis zijn lastiggevallen, is niet duidelijk.

Prepaid met lokale sim

De telefoontjes begonnen nadat de piloten met hun eigen telefoon naar huis hadden gebeld, schrijft de krant. Tegenwoordig mogen militairen op een missie niet meer via publieke netwerken naar huis bellen, maar alleen met een prepaid toestel met een lokale simkaart. Inloggen mag alleen op het eigen netwerk van defensie, om meeluisteren te voorkomen.

De militaire inlichtingendienst MIVD is op de hoogte van de telefoontjes, maar wil er tegenover de krant niets over kwijt. Zo blijft ook onduidelijk of er nog steeds partners van uitgezonden militairen worden lastiggevallen. In het verleden ging het volgens De Telegraaf om tien tot twintig incidenten per jaar.

Inmiddels neemt Nederland geen deel meer aan de missie in de Baltische staten. Wel maken nog 270 militairen van de landmacht deel uit van een bataljon van de NAVO in Litouwen dat daar is gestationeerd ter geruststelling van de buurlanden van Rusland.