Verkrachters in Roemenië voortaan levenslang in de cel

Verkrachters en pedoseksuelen kunnen in Roemenië voortaan rekenen op levenslang. Dat heeft premier Viorica Dancila aangekondigd via een nooddecreet.

Het besluit volgt op de dood van de 15-jarige Alexandra Macesanu, een zaak die grote beroering in het land teweeggebracht heeft. Het meisje werd op 24 juli ontvoerd door een man van 65. Ze wist tot drie keer toe het Europese alarmnummer 112 te bellen en vertelde dat ze was verkracht, maar het lukte de autoriteiten pas na 19 uur om haar verblijfplaats te achterhalen. Toen was het al te laat.

Macesanu's dood en met name de manier waarop de autoriteiten de zaak aanpakten, leidden tot grote protesten in Roemenië. De minister van Binnenlandse Zaken stapte op en onder anderen de landelijke politiechef werd ontslagen. Justitie is een onderzoek gestart naar wie verantwoordelijk is voor het trage optreden.

Verkrachters konden in Roemenië tot nu toe veroordeeld worden tot 12 jaar, of 18 jaar als hun slachtoffer overlijdt. Pedoseksuelen kunnen celstraffen tot 7 jaar krijgen.

De moordenaar van Macesanu heeft een bekentenis afgelegd. Hij is ook verantwoordelijk voor de moord op een 18-jarige vrouw die in april vermist was geraakt.