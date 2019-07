Woede over moord op Roemeens meisje leidt tot vertrek minister

De Roemeense minister van Binnenlandse Zaken Nicolae Moga is opgestapt. Aanleiding is de dood van de 15-jarige Alexandra Macesanu, vorige week.

Moga was pas zes dagen minister. In een korte verklaring gaf hij aan terug te treden vanwege het "gebrekkige optreden" van medewerkers van zijn ministerie in de zaak van het meisje.

Alexandra Macesanu belde donderdagmorgen drie keer met het alarmnummer 112. Ze zei dat ze was ontvoerd, verkracht en geslagen en dat ze ergens werd vastgehouden. Pas na 19 uur was haar locatie getraceerd.

Toen de politie uiteindelijk het huis van een 65-jarige automonteur in het zuiden van Roemeniƫ binnenviel, was het meisje al overleden. De politie vond in de woning ook het lichaam van een 18-jarige vrouw die sinds april werd vermist.

Gered kunnen worden

Volgens de openbaar aanklager had Macesanu gered kunnen worden als er adequater was opgetreden. Vrijdag ontsloeg minister Moga daarom de landelijke politiechef. Na aanhoudende kritiek op de politie stapt hij nu zelf ook op. Ook de directeur van een telecommunicatiedienst die bij de opsporing van het meisje betrokken is geweest, nam ontslag.

Zaterdagavond gingen duizenden mensen in Boekarest de straat op uit protest tegen het optreden van de politie. Ze legden bloemen en kaarsen voor het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Duizenden betogers gingen zaterdag de straat op in Boekarest: