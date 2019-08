Saïda Maggé nieuwe presentator NOS Journaal

Saïda Maggé wordt een van de gezichten van het NOS Journaal. Ze volgt Dionne Stax op, die vertrekt naar AVROTROS.

Maggé (31) is momenteel namens de NTR invalpresentator bij Nieuwsuur en te horen in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. Hiervoor werkte ze jarenlang als presentator bij de Amsterdamse lokale omroep AT5.

In november stapt Maggé over naar de NOS en vanaf dan wordt ze een vaste presentator van het NOS Journaal. Ze heeft er zin in: "Ik kan niet wachten om dagelijks met het belangrijkste nieuws van de dag aan de slag te gaan. En dat ik dat mag doen voor de mooiste en grootste nieuwsredactie van Nederland is natuurlijk een enorme eer."

Ook NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff is blij met de overstap van Maggé: "Ze is een belangrijke aanwinst door haar brede ervaring en veelzijdigheid. Saïda is een gedreven journalist en heeft bij AT5 en Nieuwsuur brede tv-ervaring opgedaan."