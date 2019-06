Dionne Stax verruilt NOS voor AVROTROS

dionne_stax

12 jaar geleden begon ik als stagiair bij de @NOS en wat heb ik sindsdien veel moois mogen doen en maken. Ontelbaar veel journaals, koningsdagen, verkiezingsuitzendingen en programma's. Het was een bijzondere en leerzame reis. Maar het is tijd voor iets nieuws. Ik stap de journaalstudio uit en ga aan de slag bij @omroep.avrotros. Ik krijg de kans om daar radio en verschillende tv programma's te maken. Helemaal uit mijn comfortzone, reuze spannend, maar wat heb ik er zin in! Tegelijkertijd is het ook even slikken, ik neem afscheid van het veilige, warme NOS nest. Voorlopig ben ik nog even bij de NOS te zien, dit najaar ga ik een mooi, nieuwe avontuur beginnen. #avrotros #nos #nieuwestap