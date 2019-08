Politie stuurt per ongeluk sms-bericht met link naar pornowebsite

De politie heeft een pijnlijke fout gemaakt in een sms-bericht waarin getuigen van een woningbrand worden opgeroepen om zich te melden. In plaats van een link naar de website van de politie, staat in het bericht een link naar een pornosite.

De politie stuurde vanochtend een gerichte sms-bom, een bericht naar alle mensen die op een bepaald moment in een bepaald gebied waren. In dit geval ging het om mogelijke getuigen van een woningbrand op 14 juli in Nieuwleusen. Daarbij kwam een 22-jarige man om het leven. Zijn 16-jarige broer wordt verdacht van het aansteken van de brand.

De politie zegt de misser te betreuren. "Deze fout is ontstaan doordat een sms een maximaal aantal tekens heeft", legt een woordvoerder uit bij RTV Oost. "Doordat onze sms blijkbaar te lang was, is een aantal tekens van de link weggevallen. Erg onfortuinlijk, want bij de nieuwe link kom je uit op een pornowebsite. Gelukkig krijg je wel eerst een waarschuwing te zien."

De politie heeft inmiddels een nieuwe sms met de juiste link verstuurd. Aan de URL zijn twee letters toegevoegd.