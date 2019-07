Man (22) komt om bij zolderbrand in Nieuwleusen

Bij een woningbrand in Nieuwleusen in Overijssel is een dode gevallen. Volgens de Veiligheidsregio IJsselland ontstond de brand op zolder, waar de twee kinderen van het gezin hun slaapkamer hebben.

Een van de twee, een man van 22 jaar oud, is overleden. Vanochtend bestond het vermoeden dat de andere zoon ook op zolder lag, maar de brandweer kon hem niet vinden.

De politie is naar hem op zoek gegaan met forensische rechercheurs die op zolder onderzoek deden. Later bleek dat hij niet thuis was op het moment van de brand. De politie meldde rond 9.00 uur contact met hem te hebben.

Buren waarschuwden gezin

De familie werd vroeg in de ochtend gewaarschuwd door de buren. De ouders konden nog op tijd wegkomen.

De brand was kort en hevig, zegt de woordvoerder. Waardoor die is ontstaan, is nog niet duidelijk.