Fruitsector lijdt nog steeds onder Russische fruitboycot

Vijf jaar na de invoering van de Russische boycot op landbouwproducten, kampt de fruitsector nog altijd met de gevolgen ervan. Fruittelers willen daarom een einde aan de economische sancties tegen Rusland, die de aanleiding waren voor de boycot.

"In 2014 ging 20 procent van onze peren naar Rusland", zegt Gerard van den Anker, voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). "Het is niet makkelijk om te berekenen wat we door de boycot de afgelopen vijf jaar zijn misgelopen, maar dat fruit moet ergens heen. En aan de prijzen die we voor de peren krijgen kun je zien dat het voor de telers moeilijk is om het hoofd boven water te houden."

De Russische boycot van landbouwproducten was vijf jaar geleden een reactie op de economische sancties van Europa en Amerika naar aanleiding van de Russische annexatie van de Krim en de steun van Rusland aan de separatisten in Oost-Oekraïne. In juni van dit jaar heeft president Poetin de sancties verlengd tot eind 2020.

Kans van slagen

Van den Anker denkt dat zijn oproep tot het beëindigen van die economische sancties kans van slagen heeft. "De politiek moet gaan nadenken over hoe we omgaan met onze voedselvoorziening. Wil je de eigen teelt houden of afhankelijk worden van andere landen? Rusland is daarin een goed voorbeeld: dat investeert nu in de eigen voedselketen om zo minder kwetsbaar en afhankelijk te zijn."

Wat Van den Anker steekt is dat de Europese Unie niets voor de noodlijdende fruitsector doet, maar wel subsidie verleent aan fruittelers in Oost-Europa. Hij wil dat dat wordt stopgezet. "Want dat leidt met name in het voormalige Oostblok tot een veel hogere productie. Dat fruit wordt vervolgens afgezet op de markt en daar komen we het tegen. In die landen kan toch al tegen een goedkopere prijs en onder soepeler regels fruit geteeld worden en daar hebben we echt last van. We willen dus een gelijk speelveld."

Ingrijpen

Ook onder de fruittelers in België zijn de problemen groot, schrijft VRT Nieuws. Vóór de boycot werd door Belgische fruittelers 60 procent van alle conference-peren uitgevoerd naar Rusland. De Boerenbond pleit nu voor ingrijpen van de Europese Unie door tegemoetkomingen en een herziening van de sancties.