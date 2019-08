Puerto Rico heeft derde gouverneur in zes dagen tijd

Puerto Rico heeft de derde gouverneur in zes dagen tijd. Wanda Vázquez, voormalig minister van Justitie, is gisteravond beëdigd. Dat gebeurde een paar uur nadat het Hooggerechtshof de benoeming van haar voorganger Pedro Pierluisi ongrondwettelijk had verklaard.

In een korte verklaring zei Vázquez de pijn te voelen die Puerto Ricanen de afgelopen weken hebben ervaren. "We hebben allemaal de angst gevoeld die werd veroorzaakt door instabiliteit en onzekerheid. Geconfronteerd met deze enorme uitdaging zet ik een stap vooruit met als enig doel het dienen van de bevolking."

Stabiliteit, zekerheid voor de markten en fondsen voor de wederopbouw na orkanen hebben voor Vázquez prioriteit.

Ongrondwettelijk

Vázquez werd naar voren geschoven toen het Hooggerechtshof de benoeming van Pedro Pierluisi gisteren ongrondwettelijk verklaarde. Pierluisi werd vrijdag beëdigd terwijl de Senaat met reces was. Wettelijk gezien moet de Senaat instemmen met de benoeming. De Senaat stapte daarom naar het Hooggerechtshof en werd in het gelijk gesteld.

De benoeming van Pierluisi was al niet onomstreden. Hij werd vorige week door zijn voorganger Ricardo Rosselló benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. Hij werd daarmee automatisch vice-gouverneur en schoof door naar de positie van gouverneur toen de zwaar onder vuur liggende Rosselló begin deze maand terugtrad.

Rosselló kwam in de problemen toen er chatberichten van hem waren uitgelekt waarin hij zich beledigend had uitgelaten over vrouwen, homo's, politieke rivalen en slachtoffers van de orkaan Maria.

In eerste instantie wilde Rosselló niet opstappen, wat leidde tot grote demonstraties in de hoofdstad San Juan.