Lichamen gevonden van Canadese tieners gezocht voor moorden

De Canadese politie heeft de lichamen gevonden van de twee tieners die werden gezocht voor drie moorden. Een autopsie moet nog worden uitgevoerd, maar de politie gaat ervan uit dat het de stoffelijke resten zijn van Bryer Schmegelsky (18) en Kam McLeod (19).

De lichamen werden gevonden in een dichtbegroeid bos op ongeveer 1 kilometer van de plek waar gisteren spullen werden ontdekt die van de twee zouden zijn. De spullen lagen op de oevers van de Nelson-rivier, niet ver van Gillam in de provincie Manitoba. Duikers zochten daar afgelopen weekend al naar de tieners, nadat een politiehelikopter een beschadigde aluminiumboot had gespot.

Het tweetal, dat met elkaar bevriend was, wordt verdacht van de moorden op de Australische Lucas Fowler (23), zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24) en een 64-jarige Canadese man, Leonard Dyck. Ze waren al drie weken op de vlucht.