Vraag naar meer robots in de landbouw: die kunnen wél 24 uur per dag door

Camerasysteem

Jan Kamp van de Wageningen Universiteit vertelt dat de zelfrijdende landbouwrobot al in een vergevorderd stadium verkeert. "Het apparaat kan op dit moment op een voorgeprogrammeerde route schoffelen in een veld. Hij kan dat doen zonder dat er iemand op zit en we kunnen hem uitrusten met een camerasysteem. Daarmee kan hij door middel van kunstmatige intelligentie de plant onderscheiden van het onkruid."

Die laatste functie geeft de Robotti, zoals de proefrobot heet, veel meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld het zelfstandig wieden of platspuiten van onkruid. "We zijn er heel hard mee bezig", zegt Kamp. "We verwachten zelf dat we volgend jaar de eerste toepassing hebben; het verwijderen van resten van aardappelen bij bietenplanten. En dat is dan een opstap naar meer."

Hoop geld

Volgens Kamp is er in de sector veel vraag naar dit soort robots en zal in de toekomst de nu nog hoge kostprijs snel dalen. Ondernemer Burgers wil er in ieder geval snel mee aan de slag, ook al zijn de huidige robots voor zijn peterselieplanten nog geen oplossing, want die plantjes groeien te dicht tegen elkaar.

Maar als er een robot komt die dat kan, is Burgers bereid er flink voor in de buidel te tasten. "Als je kijkt wat er nu op de markt is, kost een zelfrijdend voertuig al snel 100.000 euro. Dat is een hoop geld, maar al die mensen in dienst kosten ook een hoop. Ik geloof zeker in de techniek met robots en denk dat we er in de toekomst veel meer mee gaan doen."