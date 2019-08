Tientallen doden door hittegolf Japan

De hoge temperaturen en luchtvochtigheid zijn niet ongebruikelijk in de zomer in Japan. Maar sinds 2008 is het slechts één keer voorgekomen dat er meer mensen binnen een week moesten worden opgenomen met gezondheidsproblemen als gevolg van de hitte.

Vorig jaar kampte Japan ook met een wekenlange hittegolf. Toen werd een recordtemperatuur van 41,1 graden Celsius gemeten, in de stad Kumagaya, iets ten noorden van Tokio. Het nationaal weerinstituut van Japan bestempelde de hittegolf toen als een natuurramp. De hoge temperaturen kostten aan zeker 77 mensen het leven.

Olympische Spelen

Veel Japanners maken zich zorgen over de Olympische Spelen die volgend jaar van 24 juli tot 9 augustus worden gehouden in Tokio. De Spelen van 1964, die ook in Tokio werden gehouden, vonden vanwege de hitte niet in de zomer plaats, maar in oktober.

"We kunnen het weer niet veranderen", zegt sport-meteoroloog Kazuo Asada tegen de Japan Times. "Het komt echt aan op de voorbereiding van de atleten."

De organisatie past zich in elk geval zoveel mogelijk aan aan de tropische temperaturen. Zo wordt de marathon bijvoorbeeld veel eerder op de dag gelopen dan gebruikelijk. Verder heeft Tokio een speciale coating op straten aangebracht, die de oppervlaktetemperatuur moet verlagen. Ook worden er tenten, ventilatoren en mistsproeiers neergezet bij alle evenementenlocaties en mogen toeschouwers zelf drinken meenemen in de stadions.