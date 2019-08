'Apple deelde herleidbare, persoonlijke gegevens bij opnames Siri-gebruikers'

Apple heeft persoonlijke gegevens, zoals contactenlijsten en locaties, gedeeld met een extern bureau dat de spraakherkenning van Siri moest verbeteren. Dat meldt Nu.nl op basis van twee anonieme bronnen die betrokken zijn bij het project.

De techgigant raakte vorige week al in opspraak omdat privéaangelegenheden, tot seks en drugsdeals aan toe, werden opgenomen en gebruikt voor analyse en optimalisatie van de virtuele assistent. Verweer was dat Apple weliswaar meeluisterde, maar dat de persoonlijke inlog van de gebruikers, de Apple-ID, niet werd meegezonden met de audiofragmenten. Na de onthullingen stopte Apple met het afluisteren.

In tegenstelling tot het eerdere verweer van Apple blijken de gesprekken nu toch te koppelen aan personen, schrijft Nu.nl. Contactenlijsten en locaties van de gebruikers werden meegestuurd om zo te controleren of Siri deze informatie goed begreep, zegt een Nederlandse oud-medewerker van het Ierse GlobeTech, dat de analyses uitvoert.

"Als iemand zegt: 'HĂ© Siri, wat voor weer wordt het morgen?', moeten we controleren of Siri antwoordt met de weersverwachting voor de juiste plaats", zegt de GlobeTech-medewerker tegen Nu.nl. Volgens de medewerker kwam het niet voor dat de informatie uitgebreid geraadpleegd werd om personen te herleiden. Daarvoor zouden de werknemers het te druk hebben gehad.

Inbreuk

Privacy- en IT-experts zeggen tegen Nu.nl dat dat voor de mogelijke overtreding niets uitmaakt. Het op deze manier delen van persoonsgegevens zou hoe dan ook een inbreuk zijn op de privacy.

Apple heeft tegenover Nu.nl noch de NOS een reactie gegeven op de aantijgingen.

Apple is niet het enige techbedrijf dat worstelt met privacy van zijn spraakherkenningssyteem. Begin deze maand werd bekend dat ook Google medewerkers laat meeluisteren met sommige gesprekken, zonder dat dat bij gebruikers bekend was. Google is daar tijdelijk mee gestopt.