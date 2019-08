Verpleegkundigen over Wet BIG II: terug naar school of helemaal uit de zorg?

'Laat mij die toets maar maken'

Liselot is verpleegkundige op een intensive care-afdeling in een ziekenhuis. Zij heeft voor 2012 haar hbo-opleiding verpleegkunde afgerond en moet, als de wet doorgaat, een toets maken. "Laat mij die toets maar doen. Als de minister dat nodig heeft om aan te tonen dat ik hbo-waardig ben, prima."

Volgens Liselot is het wel belangrijk dat er mogelijkheden komen om punten te verbeteren, als dat de uitkomst van de toets is. "Als ik iets moet verbeteren, doe ik dat. Maar dan moet ik wel de kans krijgen om mij op niveau te laten bijscholen, bijvoorbeeld door de werkgever of vakbond."

Een onderscheid tussen de opleidingsniveaus van verpleegkundigen kan leiden tot een verschil in inkomen, maar ook in taken. "Als hbo'er zou ik bijvoorbeeld graag onderzoek doen en meer verdieping willen in het vak. Of scholing geven", vertelt Liselot. "Ik vind het jammer dat er zoveel ophef is binnen de beroepsgroep. Dat komt volgens mij vooral doordat er een hele hoop onduidelijkheid is."

Indienen wetsvoorstel

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg zal de beroepsorganisatie, werkgevers en vakbonden meer tijd geven om de onrust weg te nemen. Hij gaat het wetsvoorstel pas na de zomer indienen bij de Tweede Kamer. De wet intrekken is niet aan de orde, benadrukt hij.