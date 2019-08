Hoe steel je 2 miljard euro met cyberaanvallen?

De hacks zijn natuurlijk geen reclame voor de cryptobranche, maar richten volgens Vos en Brosens ook geen grote schade aan. "Het ideaal van cryptovaluta is om te functioneren zonder overheid", legt Brosens uit. "De houding is: we kunnen het prima zelf. Maar door het ontbreken van een toezichthouder is er ook minder noodzaak om de beveiliging op orde te brengen."

Toch komen ze er volgens Brosens mee weg: beurzen die met grote hacks te maken hebben gehad, lijden daarna weinig schade. "Het hoort er voor mensen die in de cryptovaluta zitten ook een beetje bij."

Zelf beheren en risico spreiden

Hoe zorg je ervoor dat je cryptovaluta niet gestolen worden? Vos raadt crypto-investeerders aan om munten in eigen beheer te houden, precies zoals oorspronkelijk de bedoeling was. "Een beurs is makkelijk, omdat je kunt inloggen met een simpel wachtwoord. Maar dat is precies wat het onveilig maakt. Je moet zelf verantwoordelijk blijven voor het goed en veilig beheren van je munt."

Brosens heeft nog een andere tip: spreid je risico's over verschillende munten en beurzen. "En vooral belangrijk: doe onderzoek. Verdiep je goed in de materie. Check of beurzen gehackt zijn, of je slechte verhalen leest. Vertrouw niet iedereen zomaar op z'n blauwe ogen."