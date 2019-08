'Noord-Korea steelt miljarden dollars met cyberaanvallen'

Noord-Korea blijkt ongeveer 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) te hebben gestolen met cyberaanvallen. Het gestolen geld wordt gebruikt voor het Noord-Koreaanse wapenprogramma, is te lezen in een VN-rapport dat persbureau Reuters in handen heeft.

Het land heeft volgens de VN banken en beurzen aangevallen en hun cryptovaluta gestolen. De acties waren van hoog niveau en moeilijk te stoppen, aldus het rapport. Ook waren de diefstallen moeilijk te achterhalen omdat het geld direct online werd witgewassen. "Er was, door cryptobeurzen aan te vallen, minder toezicht van de overheid en minder regulering dan in de traditionele bankensector", staat in het rapport.

Volgens de VN heeft Noord-Korea zijn wapenarsenaal verder uitgebreid de afgelopen jaren. Ook nucleaire- en raketprogramma's zijn gegroeid, maar er zijn in de afgelopen maanden geen nucleaire tests uitgevoerd. Het rapport was afgerond voor de raketlanceringen van Noord-Korea vorige week.

Ook deze nacht zijn er, volgens Zuid-Korea, weer projectielen afgevuurd door het land. De projectielen kwamen terecht in de zee.