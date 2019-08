Homostel: 'Uitgescholden en bespuugd in Uber na Pride Amsterdam'

Een homostel zegt gisteren te zijn uitgescholden en bespuugd door een Uberchauffeur toen ze van de Pride Amsterdam naar huis wilden.

Na een feestje in de stad stapten de twee rond 20.30 uur in bij de chauffeur. Op de achterbank van de taxi hielden ze elkaars hand vast en gaven ze elkaar een kus. "Dit is Amsterdam, dat is geen probleem, dachten we", vertelt een van hen.

Maar de chauffeur werd kwaad en begon te schelden. "Hij werd ineens heel erg agressief en intimideerde ons." Het stel vroeg de chauffeur om de auto aan de kant te zetten. Bij het uitstappen werd een van de mannen in het gezicht gespuugd. "De chauffeur boog zich over de stoelen en probeerde naar ons uit te halen. Het leek erop alsof hij ons wilde slaan."

Direct na het incident zijn de twee naar het politiebureau gegaan om aangifte te doen, schrijft NH Nieuws. Ook hebben ze een melding gemaakt bij Uber. "We hebben direct contact opgenomen met Uber omdat we ons zorgen maakten voor anderen tijdens het Pride-weekend. Deze chauffeur rijdt tijdens deze viering rond door de stad."

Discriminatieknop

Nog geen week geleden lanceerde de taxidienst nog een speciale 'discriminatieknop' in de app. Daarmee kunnen passagiers direct een melding maken van discriminatie. Aanleiding was dat dragqueen Jennifer Hopelezz tot twee keer toe werd geweigerd door een Uber-chauffeur.

Uber laat aan AT5 weten het incident te betreuren. "Discriminatie is onacceptabel en gaat tegen ons beleid in. Iedereen verdient een veilige ervaring met Uber en daarom hebben we vorige week extra voorlichting naar chauffeurs gestuurd om bewustwording en goed gedrag te stimuleren. Wij nemen deze klacht uiterst serieus en zijn dit incident aan het onderzoeken, zodat we passende maatregelen kunnen nemen."

Het duo zegt tot op heden geen reactie te hebben gekregen van het bedrijf.