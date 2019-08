De Amerikaanse rivierkreeft is terug: dit keer overlast in West-Friesland

De Amerikaanse rivierkreeft werd in 1985 voor het eerst gespot in Nederlandse wateren. Het dier heeft in Nederland amper natuurlijke vijanden, en dat biedt ze de mogelijkheid om zich snel te vermenigvuldigen. Eigenlijk is de enige serieuze vijand, naast de mens, de reiger.

Naar schatting leven er nu meer dan 100.000 rivierkreeften in Nederland. De dieren eten waterplanten en daardoor verdwijnen die op sommige plekken en daarmee ook ander waterleven. Als de kreeften op een gegeven moment over onvoldoende voedsel beschikken in een sloot, gaan ze zich verplaatsen en komen ze bijvoorbeeld op straat terecht. Een ander gevolg is dat oevers en wallen verzwakken door de holen die de dieren graven.

Razendsnelle voortplanting

In maart van dit jaar kondigden de provincie Utrecht en Waternet aan dat ze onderzoek gaan doen naar de rivierkreeft. Daarmee hopen zij een methode te vinden om de kreeftenpopulatie te beheersen. "Het is met name moeilijk om de kleine kreeften en zwangere vrouwtjes te vangen. En juist die moeten we vangen omdat ze zich razendsnel voortplanten", aldus Winnie Rip, adviseur waterbeheer bij Waternet.

De rivierkreeft is overigens niet voor iedereen een plaag: in de Verenigde Staten worden de dieren op grote schaal gekweekt en worden ze als delicatesse beschouwd. Ook in Zweden is de rivierkreeft een gewild product.