Juli 2019 hoogstwaarschijnlijk warmste julimaand ooit gemeten

De temperatuur lag afgelopen juli wereldwijde behoorlijk boven het gemiddelde, zodanig dat het hoogstwaarschijnlijk de warmste juli ooit gemeten is. Daarmee is het ook gelijk de warmste maand op aarde sinds de start van de metingen in 1880. Dat stelt Copernicus, het EU-programma voor aardobservatie.

Juli 2019 was buitengewoon warm, de temperatuur lag 0.56 graad Celsius hoger dan in de gemiddelde julimaand. Dat komt onder meer door de extreme hittegolf in West-Europa aan het eind van de maand. Maar er waren ook andere gebieden waar temperatuurrecords werden gebroken. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Alaska, Groenland, de Verenigde Staten, Siberiƫ, een groot deel van Antarctica en het grootste deel van Afrika en Australiƫ. Bovendien was de lucht boven alle grote oceanen warmer dan gemiddeld.

Tot nu toe was juli 2016 de warmste julimaand ooit gemeten. Het verschil met afgelopen juli is maar heel klein: 0.04 graad. Dat verschil is statistisch te klein om met honderd procent zekerheid te zeggen dat juli 2019 inderdaad de warmste julimaand ooit gemeten is. Mogelijk staan juli 2016 en juli 2019 op een gedeelde eerste plaats, zegt Copernicus.

Noordelijk halfrond

De maand juli is over het algemeen al de warmste maand van het jaar op aarde. In de zomermaanden op het noordelijk halfrond warmen de landmassa's sneller op dan de oceanen op het zuidelijk halfrond afkoelen.

In de winter gebeurt het omgekeerde: dan koelen de landmassa's op het noordelijk halfrond sneller af dan de oceanen op het zuidelijk halfrond kunnen opwarmen. De seizoenen op het noordelijk halfrond hebben daarom de meeste invloed op de wereldwijde temperatuur.