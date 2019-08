Onderzoekers vinden geavanceerde spionage-aanval op Venezuela

Hackers zijn bezig met een geavanceerde spionage-aanval op Venezuela, ontdekte een Slowaaks beveiligingsbedrijf. Die aanval is met name gericht op het Venezolaanse leger en lijkt te zijn bedoeld om te achterhalen waar legereenheden zich bevinden.

Wie achter de aanval zit, kunnen de onderzoekers niet zeggen. "Dat kunnen we technisch niet aantonen. Maar we denken dat deze aanval in de politieke spanningen in de regio past", zegt Dave Maasland van ESET, het Slowaakse beveiligingsbedrijf dat de aanval ontdekt. "Deze aanval lijkt de moderne variant op iemand op zijn paard vooruit sturen om te kijken waar de soldaten klaarstaan."

Venezuela verkeert in chaos en is verwikkeld in een conflict met de Verenigde Staten, waarbij door Venezuela zelfs wordt gespeculeerd over een gewapend conflict.

Politie en buitenlandse zaken

Naast Venezuela zijn ook computers in Ecuador, Colombia en Nicaragua met succes aangevallen, blijkt uit de informatie van ESET. Driekwart van de geïnfecteerde computers staat echter in Venezuela, waarbij de meerderheid tot systemen van het leger behoorde. Daarnaast werden ook systemen van de politie en het ministerie van Buitenlandse Zaken aangevallen.

De aanvallers zijn volgens ESET gericht op zoek naar informatie over navigatieroutes, vluchtroutes en posities van militaire systemen. Bovendien hebben ze veel weet van militair jargon en hun doelwitten.