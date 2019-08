Lichaam gevonden in water vaarroute Canal Parade Amsterdam

In het water bij de Korte Prinsengracht in Amsterdam is vanmorgen het lichaam van een man gevonden. Gisteren kwamen vanwege de Canal Parade in de stad zeker 80 boten langs de Korte Prinsengracht. Het is niet bekend of de dood van de man iets te maken heeft met Pride.

Het lichaam werd rond 09.00 uur vanmorgen gevonden, meldt NH Nieuws. De recherche doet onderzoek naar wie de man is, sinds wanneer hij in het water lag en waardoor hij is overleden.

Of vandaag nog meer bekend wordt over de identiteit van de man, weet de politie niet.