Waarom in de gracht plassen levensgevaarlijk kan zijn

Uit eerder onderzoek blijkt dat in 60 procent van de gevallen van mictie syncope alcohol in het spel is. En 88 procent gebeurt 's avonds en 's nachts.

"Het is vooral een probleem van de steden", zegt Reijnen, die op verdrinking promoveert. "Daar gebeurt het uitgaan en is vaak veel water." Volgens de arts vindt de helft van de te waterrakingen waarvoor hulpdiensten ingeroepen worden plaats op zaterdag- en zondagochtend tussen middernacht en 06.00 uur.

En vooral jonge mannen lopen risico. Waarschijnlijk omdat die meer drinken en staand plassen. "Wereldwijd is het altijd een vergelijkbare doelgroep die verdrinkt", zegt Reijnen, die onlangs in Vancouver op een congres over verdrinking was. "Veel jonge mannen in Canada doen aan zalmvissen. Daar zie je groepen mannen de hele dag aan de rivier vissen, op spekgladde stenen, zonder zwemvesten aan. Die komen regelmatig in het water terecht."