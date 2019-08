Ook bloedbad in Amerikaanse staat Ohio: 9 mensen doodgeschoten

Een schutter heeft in de stad Dayton in de Amerikaanse staat Ohio negen mensen om het leven gebracht, meldt de lokale politie. De dader is door de politie gedood. Zestien mensen zijn gewond geraakt en naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn.

De aanslag was in de wijk Oregon, een populaire wijk in de stad met onder meer nachtclubs, galerijen en restaurants. Ooggetuigen melden aan lokale media dat iemand de toegang tot een bar was geweigerd, en toen begon te schieten. Er is nog niets bekend over de identiteit van de dader of het motief.

De federale politiedienst FBI assisteert de lokale politie bij het onderzoek.

Tweede bloedbad

Het is het tweede bloedbad in de VS in 24 uur tijd. Gisteren kwamen bij een aanslag in de stad El Paso in de staat Texas 20 mensen om het leven. Dat gebeurde in en rond een vestiging van Walmart.

Volgens Amerikaanse media heeft de dader van die aanslag een manifest online gezet, waarin hij sympathie uit voor de schutter van de aanslag op twee moskee├źn in het Nieuw-Zeelandse Christchurch in maart. Ook staat in het manifest dat de aanval in de winkel een reactie is op de "invasie van Hispanics in Texas".