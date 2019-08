VN: in juli meeste geweld tegen Afghaanse burgers sinds 2017

Afgelopen maand kwamen 1500 burgers in Afghanistan om het leven of raakten gewond. Daarmee was juli voor Afghanen de gewelddadigste maand sinds mei 2017, zeggen de Verenigde Naties.

Alleen al afgelopen week waren er twee aanslagen: een op een bus met ruim dertig doden en een op het kantoor van een politicus, waarbij zeker twintig doden vielen.

De meeste burgers werden in juli gedood of verwond door militante strijders, zoals de Taliban. Ze maakten de helft van hun slachtoffers met explosieven.

Ook regeringsgezinde en buitenlandse strijdkrachten maken veel burgerslachtoffers. Eerder deze week meldde de VN al dat deze strijdmachten in de eerste helft van dit jaar meer burgers doodden of verwondden dan de militante groeperingen. In totaal waren het er 4000.

Gesprekken over vrede

Momenteel worden er vredesonderhandelingen gehouden tussen de Taliban, die grofweg de helft van het land controleren, en de Verenigde Staten. Een overeenkomst zou ophanden zijn.

"Naarmate de vredesonderhandelingen intensiveren, neemt ook het geweld toe", zegt een hoge VN-vertegenwoordiger. "Ik roep partijen op niet meer geweld te gebruiken in de hoop dat het hun onderhandelingspositie versterkt."