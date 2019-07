Tientallen doden bij aanslag op passagiersbus Afghanistan

In Afghanistan zijn zeker 34 mensen omgekomen bij een aanslag op een passagiersbus. Dat gebeurde in de buurt van de stad Farah, in het westen van het land.

Volgens de autoriteiten ontplofte een bermbom toen de bus langsreed. Onder de doden is een onbekend aantal kinderen. Ook zijn er zeker vijftien gewonden, de meesten zijn er slecht aan toe. Daarom zal het dodental waarschijnlijk nog oplopen.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeÃĢist. De Taliban zijn actief in het gebied, maar zij plegen voornamelijk aanslagen op Afghaanse politici en ordetroepen. Wel gebruiken ze daarvoor vaak bermbommen, die ook burgerslachtoffers maken.