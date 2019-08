Luchthaven San Francisco doet plastic flesjes in de ban

Op de luchthaven van San Francisco mogen geen plastic flesjes meer verkocht worden voor eenmalig gebruik. Het verbod geldt voor restaurants, cafés en drankautomaten.

Reizigers die water willen drinken, moeten hun eigen flesjes meenemen of herbruikbare flesjes van aluminium of glas kopen. De luchthaven neemt die stap vanwege een besluit van het stadsbestuur uit 2014. Toen werd bepaald dat er geen flesjes water meer verkocht mochten worden bij overheidsgebouwen die eigendom zijn van de stad, zoals San Francisco International Airport.

Boete

Volgens het vliegveld is het verbod onderdeel van een groter plan om CO2-uitstoot en afval te verminderen. Op de luchthaven moeten verpakkingen voor eenmalig gebruik al uit biologisch afbreekbare materialen bestaan.

Of verkopers een boete krijgen als ze plastic flesjes blijven verkopen, is onduidelijk. "We hopen dat het niet zo ver zal komen", zegt een woordvoerder van het vliegveld tegen Amerikaanse media. Het verbod gaat in op 20 augustus.