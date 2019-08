Onze Melkweg is niet plat, bevestigt nieuwe studie

Maar dat laatste klopt dus niet helemaal, blijkt uit een studie door een internationaal team van astronomen.

De studie bevestigt een onderzoek dat in februari in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Astronomy verscheen. Daaruit bleek ook al dat de Melkweg vooral aan de randen scheeftrekt. Dat is duidelijk waar te nemen, zegt hoogleraar astronomie Richard de Grijs. "Als je een eind van de Melkweg vandaan zou kunnen vliegen en je zou hem van de zijkant bekijken, dan zou je een beetje een S-vorm zien."

De Grijs promoveerde in Groningen en werkt tegenwoordig in Sydney. Hij werkte mee aan het onderzoek dat in februari verscheen. "Wij hebben met een infraroodsatelliet ruim 1300 sterren bekeken. Dit nieuwe onderzoek is gebaseerd op waarnemingen vanaf een sterrenwacht in Chili."

Beide studies richtten zich op een bepaald soort grote pulserende sterren. Die sterren, zogenaamde cepheïden, schijnen 100.000 keer helderder dan onze zon en hun afstand kan met 95 procent zekerheid worden bepaald, tot aan de rand van de Melkweg.