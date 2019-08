KNMI: bij verdere opwarming straks om het jaar hittegolf van 40 graden

De temperatuur van een hittegolf neemt sterker toe dan op basis van de opwarming van de aarde zou kunnen worden verwacht. Dat concludeert het KNMI, dat samen met andere Europese weerbureaus onderzoek deed naar de temperatuur in de afgelopen 120 jaar. Het onderzoek werd gestart naar aanleiding van de hittegolf van vorige week waarbij extreem hoge temperaturen werden gemeten.

"We hebben gekeken naar oude waarden in De Bilt, in Lille in Frankrijk, maar ook in Engeland en Duitsland. Je ziet op alle plekken dat warmte van hittegolven sterk toeneemt terwijl de aarde opwarmt", zegt Geert Jan van Oldenborgh van het KNMI.

Van Oldenborgh is verrast door de resultaten. Hij vertelt dat de wereld in die tijd ongeveer een graad is opgewarmd, in Nederland zo'n twee graden, en tijdens hittegolven drie. "Dat vind ik zelf heel veel", aldus Oldenborgh. Klimaatmodellen hadden dat verschil overigens niet laten zien. Het zou kunnen komen doordat de Sahara mogelijk sneller opwarmt dan gedacht, maar ook doordat er meer zon in Noordwest-Europa is. Oldenborgh wil hier meer onderzoek naar doen.

Gebeurt vaker

In het huidige klimaat is de kans op een hittegolf zoals vorige week ongeveer 1 à 2 procent per jaar, maar de wetenschapper denkt dat dit soort extreme hittegolven in de toekomst vaker zal voorkomen. "Als we deze trend doortrekken, komt die er zo ongeveer om het jaar. Dat had ik niet verwacht. Als u het me vorig jaar gevraagd, had ik niet verwacht dat 40-gradenhittegolven normaal zouden worden."

Ook concluderen de wetenschappers dat de hittegolven vaker voorkomen door de klimaatverandering. Volgens de berekeningen zouden de periodes die tussen zulke hittegolven in zitten zonder klimaatverandering waarschijnlijk honderd keer langer zijn.

Oldenborgh wijst op een fictief weerbericht uit het jaar 2050 dat de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) een paar jaar geleden opnam. "Dat heeft iemand uit de kast gehaald en naast het weerbericht van Frankrijk gelegd van afgelopen donderdag, en toen was het warmer."