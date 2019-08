Pride: 'Nog steeds extravagant, maar inhoudelijker dan vroeger'

De Amsterdamse grachten stromen morgen vol voor de jaarlijkse Canal Parade, een van de hoogtepunten van Pride. Maar niet té vol, als het aan de organisatie en de gemeente Amsterdam ligt. Zij hebben dit jaar maatregelen genomen om te voorkomen dat de grachten dichtslibben. Dat was nodig omdat de bezoekersaantallen van de botenparade al jaren stijgen en de ruimte te beperkt is.

De 81-jarige Cor herkent dat wel. De Amsterdamse gaat al jaren naar de Pride en is een van de vier mensen die we spraken over de Canal Parade van vroeger en nu, in lijn met het Pridethema van dit jaar: Remember the past, create the future.

Meer aandacht

Cor stond al in de jaren 90 langs de route van de botenparade, samen met haar vriendin. Ook nu is ze van de partij, wel met oordoppen in tegen de harde muziek. "De laatste jaren is de Pride steeds groter geworden. Er zijn misschien ook meer mensen die mee durven doen. En er is meer aandacht voor op tv."

Of de Canal Parade helpt bij de emancipatie van lhbt'ers weet Cor niet. "Je verspreidt de boodschap er in ieder geval wel mee." Zelf heeft de in Amsterdam geboren en getogen Cor nooit problemen gehad met het feit dat ze lesbisch is. "Ik ben nooit in de kast geweest. Op mijn zestiende zat ik al in roze kroegen, ook al mocht dat eigenlijk niet."