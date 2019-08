Regionale VVD'er uit partij gezet om diefstal

De VVD heeft opnieuw te maken met een integriteitskwestie. Oud-penningmeester Huib van Vliet uit Flevoland wordt ervan verdacht tussen 2012 en 2017 grote hoeveelheden geld te hebben gestolen van de fractie van de partij en de provincie. Het gaat om een bedrag van meer dan 60.000 euro.

De partij heeft aangifte gedaan en de 61-jarige Van Vliet is inmiddels geroyeerd. Het hoofdbestuur van de VVD zegt erg geschrokken te zijn van de diefstal. Een woordvoerder zegt dat het bestuur de regionale afdeling waar mogelijk ondersteunt.

Gaten vullen

De fraude kwam aan het licht toen de VVD in Flevoland een nieuwe penningmeester kreeg na de Provinciale Statenverkiezingen van maart. Toen die pas na maanden, op 21 juni, beschikking kreeg over de bankrekeningen van de fractie en de saldi daarvan checkte, kwam hij erachter dat er dingen niet klopten.

De nieuwe penningmeester heeft daarop alle boekingen sinds 2011 doorgenomen en daarbij kwam naar voren dat zijn voorganger grote bedragen achterover had gedrukt. Van Vliet hield dat jarenlang ongemerkt vol doordat hij het ene gat vulde met het andere. In de loop van 2019 lukte dat niet meer, omdat het geld vrijwel op was. Hij schortte toen ook een aantal terugbetalingen aan de provincie op.

"Na het trekken van deze pijnlijke conclusie hebben we gemeend meteen aangifte te moeten doen van een strafbaar feit bij de politie. Dit is op 30 juni dan ook gedaan", schrijft de fractie in een verklaring. "De huidige fractie - en met name de oud-fractiegenoten van betrokkene - zijn erg geschrokken."

Eerder in de fout

In 2017 werd Van Vliet al veroordeeld tot een werkstraf omdat hij zich een groot deel van een erfenis van zijn tante had toegeƫigend. Hij maakte als bewindvoerder 110.000 euro naar zichzelf en zijn vrouw over, terwijl de boedel nog niet was verdeeld. Later bleek dat hij recht had op 94.000 euro.

Naar aanleiding van die kwestie stapte hij in 2016 al op als Statenlid.

De VVD haalt de laatste jaren vaker het nieuws door sjoemelende leden, belangenverstrengeling en foutief ingediende declaraties. De partij heeft daarvoor een speciale helpdesk opgericht voor partijleden die dilemma's willen voorleggen.