VVD komt met helpdesk tegen integriteitsproblemen

De VVD heeft een telefonische helpdesk opgericht voor partijleden die willen overleggen over gevoelige ethische kwesties. Partijvoorzitter Christianne van der Wal wil dat het aantal problemen rond integriteit van VVD'ers afneemt en de lijn is bedoeld "om elkaar scherp te houden", zegt ze in een interview met NRC.

In de helpdesk zitten drie VVD-burgemeesters, een gedeputeerde en enkele afgevaardigden van VVD-afdelingen. De voorzitter is burgemeester Potters van De Bilt.

De VVD kwam de laatste jaren veelvuldig negatief in het nieuws door integriteitskwesties rond partijleden. Enkele voorbeelden: in 2013 werd de Noord-Hollandse gedeputeerde Ton Hooijmaijers veroordeeld voor corruptie. Kamerlid Mark Verheijen kwam twee jaar later in opspraak vanwege dubieuze declaraties, later bleek overigens dat hij de gedragsregels niet had overtreden, maar toen hij was hij al weg als Kamerlid.

Ook trad partijvoorzitter Henry Keizer af na een integriteitsschandaal rond de overname van een uitvaartbedrijf en werd oud-wethouder en oud-Kamerlid Jos van Rey veroordeeld voor witwassen, omkoping en ambtelijke corruptie. Het meest recente geval: senator Anne-Wil Duthler werd uit de fractie gezet na artikelen in Quote over belangenverstrengeling.

Verbouwing van je huis

Van der Wal legt uit dat VVD-leden kunnen bellen om te overleggen over gevoelige dingen. "Stel je bent VVD-raadslid en je krijgt van een lokale aannemer korting op de verbouwing van je huis. Dan kun je even bellen om te sparren", zegt ze in NRC.

De commissie komt daarna niet met een hard ja of nee, benadrukt ze, maar is bedoeld als adviesorgaan. "We moeten elkaar aanspreken op gedrag. Ik ben ervan overtuigd dat dit uiteindelijk het aantal integriteitsgevallen zal doen afnemen."