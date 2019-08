Britten steken 2,3 miljard euro extra in voorbereiding no-deal-brexit

De Britse regering zet nog eens 2,3 miljard euro apart om het land voor te bereiden op een no-deal-brexit. Het is bijna een verdubbeling van het bedrag dat dit jaar al was gereserveerd.

Het geld is onder meer voor ondersteuning van de douane en grenspolitie, het kopen en opslaan van geneesmiddelen en een grote informatiecampagne om Britten voor te lichten over de gevolgen van het vertrek uit de EU.

Minister van Financiƫn Javid kondigde de verhoging aan. "Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat we er klaar voor zijn", zei hij. Javid herhaalde wat premier Johnson al zei: dat de Britten de EU op 31 oktober met of zonder deal verlaten. Volgens Javid is de Britse economie sterk genoeg om een no-deal-scenario op te vangen.

De oppositie noemt de verhoging van het budget verspilling van belastinggeld. "De regering had een no deal kunnen afwijzen en dit geld kunnen uitgeven aan scholen en ziekenhuizen", zegt Labourlid John McDonnell.