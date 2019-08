Jongerenorganisatie: xtc-gebruikers stappen te snel in de auto

Drugsgebruik in het verkeer

Een gemiddelde xtc-pil is 100 mg. Als je zo'n pil slikt, heb je zo'n 200 microgram mdma per liter bloed, vier keer meer dan is toegestaan. In het verleden is er discussie geweest over het verkeersgedrag van mensen die meer drugs gebruiken en mogelijk tolerantie hebben opgebouwd, maar ook voor hen ligt de grenswaarde gewoon op 50 microgram.

Tussen juli 2017 en juni 2018 betrapte de politie 1250 automobilisten die met drugs op achter het stuur zaten. De meeste bestuurders hadden cannabis gebruikt, gevolgd door amfetamine en cocaïne. In bijna 60 procent van de gevallen waren de automobilisten tussen de 18 en 30 jaar.

Het Openbaar Ministerie noemde het toen "zorgwekkend dat zoveel mensen zich onder invloed van drugs in het verkeer begeven".