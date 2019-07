'Provincie gaat niet over konikpaarden in vangweide Oostvaardersplassen'

De provincie Flevoland grijpt niet in bij de verzorging van de konikpaarden in de vangweide bij de Oostvaardersplassen. De provincie gaat formeel niet over de dieren, zei gedeputeerde Jop Fackeldey vanavond tijdens een spoeddebat van de Provinciale Staten over het toezicht op de paarden, dat ondanks de zomervakantie was aangevraagd door Forum voor Democratie, de Partij voor de Dieren en de PVV.

Volgens de provinciebestuurder is de verzorging van de paarden een zaak van Staatsbosbeheer. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht. "Wij hebben er geen enkel gezag over", zei Fackeldey in een reactie op de vragen van partijen die zich ernstig zorgen maken over de toestand van de dieren.

Hij benadrukte dat Gedeputeerde Staten zich moreel wel verantwoordelijk voelen, meldt Omroep Flevoland. "Het komt wel door ons beleid dat die dieren daar in de weide staan", aldus de gedeputeerde. "We houden daarom veelvuldig contact met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de NVWA."

Geen beschutting

De konikpaarden staan sinds twee maanden in een speciale weide in afwachting van hun transport uit de Oostvaardersplassen naar Wit-Rusland. In het omheinde gebied is geen beschutting. Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en de PVV zijn daar zeer kritisch over.

De NVWA heeft geconstateerd dat de conditie van de dieren goed is. Ze krijgen extra water en voedsel, en koelen af door de wind. Volgens gedeputeerde Fackeldey heeft de NVWA gezegd dat er geen beschutting nodig is.

De verhuizing naar een natuurgebied in Wit-Rusland liep om administratieve reden vertraging op. Inmiddels ziet het er naar uit dat binnenkort de benodigde vergunning wordt afgegeven, zei de gedeputeerde. "Dat is een kwestie van weken, niet maanden."

Slecht toezicht

De oppositiepartijen vinden dat de provincie slecht toezicht houdt op de manier waarop Staatsbosbeheer voor de dieren zorgt.

De oppositie diende drie moties in die alle drie werden verworpen. Ze gingen over het annuleren van het transport naar Wit-Rusland, het maken van schaduwplekken en een onafhankelijk gezondheidsonderzoek van de paarden.