Konikpaarden Oostvaardersplassen nog niet naar Wit-Rusland

De verhuizing van een groep van 150 konikpaarden van de Oostvaardersplassen naar Wit-Rusland is uitgesteld. De dieren zouden rond deze tijd vertrekken naar een natuurgebied, maar de papieren zijn nog niet in orde.

Het transport naar het Republican Landscape Reserve Naliboksky-natuurgebied is uniek voor Wit-Rusland. Daarom zijn bij het transport verschillende ministeries betrokken. De voorbereidingen in Wit-Rusland nemen daardoor meer tijd in beslag. Het is dan ook nog niet duidelijk wanneer de paarden wel weg kunnen.

De kudde staat sinds een maand apart in een speciale vangweide van de Oostvaardersplassen. Ze zijn door een dierenarts getest, gechipt en gevaccineerd. Boswachters en dierenartsen houden het welzijn van de dieren in de gaten.

Eenmaal aangekomen in Wit-Rusland moeten de paarden opnieuw in quarantaine. Na een maand worden ze losgelaten in het natuurgebied.

Te veel grote grazers

In maart verhuisde een groep van 29 paarden al naar natuurgebied Atapuerca in Spanje. In totaal verlaten 180 konikpaarden de Oostvaardersplassen. Daar lopen nu te veel grote grazers rond. Na de verhuizing zijn er nog ongeveer 450 konikpaarden over.

Voor een grote groep edelherten was verplaatsing vanuit de Oostvaardersplassen niet mogelijk. Tot en met maart zijn er daarom 1745 edelherten afgeschoten.

Over de voorbereidingen op de verhuizing van de konikpaarden naar Spanje maakten we in maart onderstaande video.