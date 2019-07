Hof: vasthouden mobiel tijdens rijden op automatische piloot verboden

Een man die bekeurd is omdat hij achter het stuur van zijn auto zijn mobiele telefoon bediende terwijl de auto op de automatische piloot reed, moet de boete gewoon betalen. Dat heeft het hof in Leeuwarden bepaald. De uitspraak van het hof is gelijk aan het oordeel van de kantonrechter in november.

De man kreeg in 2017 een bekeuring omdat hij tijdens het rijden op de A2 zijn telefoon bediende. Volgens hem is de boete onterecht, omdat in zijn ogen de auto de bestuurder was en niet hijzelf.

Voor het hof trok de advocaat van de man de vergelijking met een rijinstructeur. Die is tijdens de les ook verantwoordelijk volgens de verkeerswet, ook al rijdt hij niet zelf. En rijinstructeurs mogen tijdens de les wel hun telefoon vasthouden.

Het hof zegt dat de man wel de bestuurder was, omdat hij de automatische piloot instelde. Hij kon daardoor bijvoorbeeld de rijrichting beïnvloeden en wordt dus juridisch gezien als de bestuurder. De man moet de boete van 230 euro daarom betalen.