Sri Lanka voert visumvrije periode in voor toeristen

In mei, direct na de aanslagen, nam de toeristenstroom met 70 procent af. Ook omdat het kort na de aanslagen nog onzeker was of er nog meer aanslagen zouden volgen, zo legt André uit.

Veel landen pasten het reisadvies voor Sri Lanka aan. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseerde bijvoorbeeld alleen naar het land af te reizen als dat noodzakelijk was. Twee maanden geleden werd dat advies teruggedraaid, maar dat heeft nog weinig effect op het toerisme. Met het tijdelijk afschaffen van het visum hoopt Sri Lanka daar verandering in te brengen.

'Draait om boodschap'

Een toeristenvisum voor het land was al niet duur (31 euro). Volgens reisbureau-eigenaar Halm gaat deze maatregel daarom vooral om het gebaar. "Een visum zal niet de doorslaggevende reden zijn om wel of niet te gaan. Maar positieve aandacht is heel goed voor het land", zegt ze.

André sluit zich bij de woorden van Halm aan. "Het is niet moeilijk om een visum te krijgen. Je kunt het gewoon online aanvragen. Het gaat meer om de boodschap van de nieuwe maatregel. De regering wil duidelijk een signaal afgeven dat toeristen weer welkom zijn."

De visumvrije periode zal waarschijnlijk zes maanden duren. Na deze periode evalueert de regering hoeveel geld ze hebben misgelopen door de regeling. De nieuwe maatregel, die ingaat per 1 augustus, geldt voor 48 landen, waaronder alle EU-landen, Noorwegen, Zwitserland en de Verenigde Staten.