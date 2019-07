Demonstranten Hongkong aangeklaagd voor rellen

44 demonstranten in Hongkong zijn in staat van beschuldiging gesteld. Ze waren afgelopen weekend aanwezig bij demonstraties, die uitmondden in rellen tussen de politie en duizenden demonstranten.

Ze worden aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij rellen, waar maximaal 10 jaar celstraf op staat. Volgens justitie zijn ze schuldig aan het opwerpen van wegblokkades, vernielen van hekken en verkeersborden en aanvallen van politieagenten met metalen staven en stenen.

Een demonstrant is aangeklaagd vanwege het dragen van een wapen. "Door deze demonstranten te typeren als relschoppers, hebben de autoriteiten de mogelijkheid zwaardere straffen uit te delen", zegt correspondent Sjoerd den Daas. "De demonstranten hebben meermaals geƫist die beschuldiging te laten vallen."

Paspoort inleveren

De meeste verdachten zijn vrijgelaten op borgtocht. Wel mogen ze 's avonds zich niet op straat vertonen en mogen ze de stad niet uit. Ze hebben daarvoor hun paspoort moeten inleveren. De uitspraak van de rechter is op 25 september.

De demonstraties tegen de groeiende invloed van China zijn sinds halverwege juli heviger geworden. Los van de gevechten tussen politie en zwartgeklede demonstranten, mengden toen in het wit gehulde knokploegen zich in de strijd.

Den Daas zegt dat de sfeer grimmig begint te worden. "Intussen gaan er verhalen dat de Chinese autoriteiten aan de grens met Hongkong troepen aan het opbouwen zijn. Het zou gaan om manschappen van de bewapende politie, de facto militairen. Al met al voedt dat de spanningen, en voelen demonstranten zich genoodzaakt de straat op te blijven gaan om actie te voeren."

Gewonden door vuurwerk

Bij de rechtszaal zijn enkele kleine nieuwe demonstraties ontstaan. Zes mensen raakten gewond toen vuurwerk afging bij een protest bij een politiestation. "De Chinese overheid wil mensen afschrikken", zegt een 19-jarige demonstrant buiten de rechtszaal. "Het zal een aantal van ons wel afschrikken."

De protesten waren aanvankelijk gericht tegen een wet die het mogelijk zou moeten maken criminelen uit te leveren aan China, maar waarvan werd gevreesd dat hij ook voor critici van China gevaarlijk zou zijn. Die wet is uitgesteld. Den Daas zegt dat de demonstranten nog steeds willen dat de uitleveringswet tafel gaat. "Ook eisen de demonstranten een onafhankelijk onderzoek naar het geweld dat de politie heeft ingezet om de demonstranten uiteen te drijven, zoals traangas en rubberen kogels. Eisen die, als ze al zouden worden ingelost, de angel in deze fase waarschijnlijk niet meer uit het conflict kunnen halen. Daarvoor is de onvrede nu te groot."

In onderstaande video wordt uitgelegd waarom er zo veel spanningen zijn in Hongkong: